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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 160748 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 210774 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 139012 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 122637 просмотра

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 99 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 99 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

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За минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 30 вражеских атак.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 99. Горячее всего на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 30 вражеских атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 16.00 26.01.2025, пишет УНН.

Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБ, и осуществлять атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины. Под вражескими обстрелами оказался район населенного пункта Александровка Сумской области,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения в районе Волчанска, один бой продолжается.

Девять штурмовых действий захватчиков отбивали наши воины вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки,  Глушковки и Загрызово, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новоегоровки, Надежды, Зеленого Гая, Макеевки, Ямполовки и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

Вблизи Часового Яра, на Краматорском направлении, противник шел вперед на позиции наших подразделений 13 раз, также наступал в направлении Белой Горы. 11 боестолкновений из 14 до сих пор продолжаются,

- сообщили в Генштабе

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций, 30 атак нашими защитниками уже отбиты.

На Новопавловском направлении продолжается семь боестолкновений в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Великая Новоселка. Четыре вражеских штурма уже отбиты нашими защитниками.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Пять боестолкновений состоялось сегодня на Курском направлении, противник сбросил 24 управляемых авиационных бомбы по районам населенных пунктов и позициям наших защитников, нанес 266 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня,

- добавили в Генштабе.

В Генштабе подтвердили поражение военных объектов в Рязанской и Курской областях рф: что известно26.01.25, 11:48 • 22432 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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