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На фронті 102 боєзіткнення: найактивніше ворог діє на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 738 перегляди

26 травня на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, також загарбники обстрілюють Чернігівську та Сумську області.

На фронті 102 боєзіткнення: найактивніше ворог діє на Покровському напрямку

З початку доби, 26 травня, сталося 102 бойових зіткнення українських військових підрозділів з військовими рф вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Загарбники завдають ударів по районах Чернігівської та Сумської областей.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Залізний Міст, Покровка, Біла Гора, Кучерівка, Бобилівка, Олександрівка, Зарічне, Велика Писарівка, Прогрес, Бачівськ, Миропільське; під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Осоївка та Угроїди 

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Деталі

Одну атаку відбили українські воїни в районі Вовчанська на Харківському напрямку, ще один бій на даний час триває.

Куп'янський напрямок:

• ворог 4 рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та в бік Петропавлівки;

• триває бій.

Лиманський напрямок:

• агресор 10 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка та Торське;

• наразі тривають чотири боєзіткнення.

Сіверський напрямок:

• наші підрозділи відбили наступ противника поблизу Білогорівки.

Краматорський напрямок:

• Сили оборони відбивають дві ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Торецький напрямок:

• противник 7 разів атакував позиції наших військ у районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки;

• 2 боєзіткнення тривають дотепер.

Покровський напрямок:

• ворог 45 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка;

• 10 боєзіткнень продовжуються дотепер;

• під ударами російських КАБів опинився населений пункт Новоторецьке.

Новопавлівський напрямок:

• наші оборонці відбивають атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле;

• 10 з 14 наступальних дій ворога відбито;

• бої тривають.

Гуляйпільський напрямок:

• ворог завдав ударів некерованими ракетами по Малинівці та Залізничному.

Оріхівський напрямок:

• Сили оборони успішно зупинили 3 ворожі атаки;

• противник намагався просуватися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

Курський напрямок:

• сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень, з яких 3 досі тривають;

• ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 9 керованих авіаційних бомб, також здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Одну безуспішну спробу просунутись вперед противник мав на Придніпровському напрямку.

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів26.05.25, 11:18 • 62914 переглядiв

Андрій Кулик

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