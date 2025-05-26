На фронте 102 боестолкновения: наиболее активно враг действует на Покровском направлении
Киев • УНН
26 мая на фронте произошло 102 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, также захватчики обстреливают Черниговскую и Сумскую области.
С начала суток, 26 мая, произошло 102 боевых столкновения украинских военных подразделений с военными рф вдоль всей линии фронта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Захватчики наносят удары по районам Черниговской и Сумской областей.
Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Железный Мост, Покровка, Белая Гора, Кучеровка, Бобылевка, Александровка, Заречное, Великая Писаревка, Прогресс, Бачевск, Миропольское; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Осоевка и Угроиды
Детали
Одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска на Харьковском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.
Купянское направление:
• враг 4 раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызового и в сторону Петропавловки;
• продолжается бой.
Лиманское направление:
• агрессор 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполевка и Торское;
• сейчас продолжаются четыре боестолкновения.
Северское направление:
• наши подразделения отбили наступление противника вблизи Белогоровки.
Краматорское направление:
• Силы обороны отбивают две вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки.
Торецкое направление:
• противник 7 раз атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки;
• 2 боестолкновения продолжаются до сих пор.
Покровское направление:
• враг 45 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка;
• 10 боестолкновений продолжаются до сих пор;
• под ударами российских КАБов оказался населенный пункт Новоторецкое.
Новопавловское направление:
• наши обороняющиеся отбивают атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Вольное Поле;
• 10 из 14 наступательных действий врага отбиты;
• бои продолжаются.
Гуляйпольское направление:
• враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Малиновке и Железнодорожному.
Ореховское направление:
• Силы обороны успешно остановили 3 вражеские атаки;
• противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.
Курское направление:
• сегодня произошло 13 боевых столкновений, из которых 3 до сих пор продолжаются;
• враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 9 управляемых авиационных бомб, также совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Одну безуспешную попытку продвинуться вперед противник имел на Приднепровском направлении.
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