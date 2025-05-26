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На фронте 102 боестолкновения: наиболее активно враг действует на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 362 просмотра

26 мая на фронте произошло 102 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, также захватчики обстреливают Черниговскую и Сумскую области.

На фронте 102 боестолкновения: наиболее активно враг действует на Покровском направлении

С начала суток, 26 мая, произошло 102 боевых столкновения украинских военных подразделений с военными рф вдоль всей линии фронта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Захватчики наносят удары по районам Черниговской и Сумской областей.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Железный Мост, Покровка, Белая Гора, Кучеровка, Бобылевка, Александровка, Заречное, Великая Писаревка, Прогресс, Бачевск, Миропольское; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Осоевка и Угроиды 

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Детали

Одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска на Харьковском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

Купянское направление:

• враг 4 раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызового и в сторону Петропавловки;

• продолжается бой.

Лиманское направление:

• агрессор 10 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполевка и Торское;

• сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

Северское направление:

• наши подразделения отбили наступление противника вблизи Белогоровки.

Краматорское направление:

• Силы обороны отбивают две вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки.

Торецкое направление:

• противник 7 раз атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки;

• 2 боестолкновения продолжаются до сих пор.

Покровское направление:

• враг 45 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка;

• 10 боестолкновений продолжаются до сих пор;

• под ударами российских КАБов оказался населенный пункт Новоторецкое.

Новопавловское направление:

• наши обороняющиеся отбивают атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Вольное Поле;

• 10 из 14 наступательных действий врага отбиты;

• бои продолжаются.

Гуляйпольское направление:

• враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

Ореховское направление:

• Силы обороны успешно остановили 3 вражеские атаки;

• противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.

Курское направление:

• сегодня произошло 13 боевых столкновений, из которых 3 до сих пор продолжаются;

• враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 9 управляемых авиационных бомб, также совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Одну безуспешную попытку продвинуться вперед противник имел на Приднепровском направлении.

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов26.05.25, 11:18 • 60298 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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