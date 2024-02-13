На Донеччині за добу окупанти поранили 4 людей, з них двоє дітей
Київ • УНН
російська армія обстріляла 14 населених пунктів у Донецькій області, поранивши чотирьох людей, з них двоє дітей
12 лютого армія рф випустила снаряди по 14 населених пунктах. Поранено цивільну особу. Ще дві людини ймовірно перебувають під руїнами п’ятиповерхівки. Про це повідомляє поліції Донецької області, пише УНН.
12 лютого армія рф випустила снаряди по 14 населених пунктах: містах Курахове, Селидове, Часів Яр, селищах Гостре, Нью-Йорк, Цукурине, селах Михайлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Первомайське, Предтечине, Рай-Олександрівка, Уманське. Поранено 4 людини. Ще дві людини ймовірно перебувають під руїнами п’ятиповерхівки,
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Ворог бив керованими авіабомбами КАБ-500, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", артилерією.
Пошкоджено 54 цивільних об’єкти – 44 житлових будинки, дитсадок, школу, адмінбудівлю, господарчу споруду, автомобілі, газопровід, лінію електропередач.
Два авіаудари керованими авіабомбами росія завдала по Нью-Йорку. Поранено цивільну особу. Ще дві людини ймовірно перебувають під руїнами п’ятиповерхівки. Руйнувань зазнали дитсадок, школа, три багатоквартирних і 17 приватних будинків.
У Селидовому внаслідок учорашнього обстрілу трьома ракетами С-300 – троє поранених, з них двоє дітей, пошкоджено 15 приватних осель.
Рай-Олександрівку окупаційні війська накрили з артилерії, пошкодили 5 приватних будинків і критичну інфраструктуру.
Поліція задокументувала наслідки 18 російських атак на цивільне населення.
Нагадаємо
Упродовж останньої доби відбулося 84 зіткнення. рф нанесла 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, а також здійснили 135 залпових обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах; є постраждалі.https://unn.ua/news/za-dobu-rf-zdiisnyla-5-raketnykh-udariv-113-aviatsiinykh-atak-ta-135-obstriliv-ye-postrazhdali