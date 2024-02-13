В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей

12 февраля армия рф выпустила снаряды по 14 населенным пунктам. Ранен гражданский человек. Еще два человека вероятно находятся под руинами пятиэтажки. Об этом сообщает полиции Донецкой области, пишет УНН.

12 февраля армия рф выпустила снаряды по 14 населенным пунктам: городах Курахово, Селидово, Часов Яр, поселках Острое, Нью-Йорк, Цукурино, селах Михайловка, Нетайлово, Новопокровское, Новоукраинка, Первомайское, Предтечино, Рай-Александровка, Уманское. Ранены 4 человека. Еще два человека предположительно находятся под руинами пятиэтажки, - говорится в сообщении.

Детали

Враг бил управляемыми авиабомбами КАБ-500, ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", артиллерией.

Повреждены 54 гражданских объекта - 44 жилых дома, детсад, школа, админздание, хозяйственное сооружение, автомобили, газопровод, линия электропередач.

Два авиаудара управляемыми авиабомбами россия нанесла по Нью-Йорку. Ранен гражданский человек. Еще два человека предположительно находятся под руинами пятиэтажки. Разрушениям подверглись детский сад, школа, три многоквартирных и 17 частных домов.

В Селидово в результате вчерашнего обстрела тремя ракетами С-300 - трое раненых, из них двое детей, повреждены 15 частных домов.

Рай-Александровку оккупационные войска накрыли из артиллерии, повредили 5 частных домов и критическую инфраструктуру.

Полиция задокументировала последствия 18 российских атак на гражданское население.

Напомним

За последние сутки произошло 84 столкновения. рф нанесла 5 ракетных и 113 авиационных ударов, а также осуществили 135 залповых обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам; есть пострадавшие.https://unn.ua/news/za-dobu-rf-zdiisnyla-5-raketnykh-udariv-113-aviatsiinykh-atak-ta-135-obstriliv-ye-postrazhdali