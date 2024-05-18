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На Донеччині внаслідок ворожих атак за добу загинули троє людей, є поранені

Київ • УНН

 • 66398 перегляди

За минулу добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

За минулу добу, 17 травня, російські загарбники вбили трьох жителів Донецької області і ще п’ятьох поранили. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.

За 17 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці і 1 у Часовому Яру. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення,

- ідеться у повідомленні.

Деталі

Філашкін підкреслює, що загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (1965 загиблих і 4900 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Нагадаємо

Як раніше писав УНН українські військові збили російський винищувач Су-25 у Донецькій області.

Ольга Розгон

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