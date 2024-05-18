В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

За минувшие сутки, 17 мая, российские захватчики убили трех жителей Донецкой области и еще пятерых ранили. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 17 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке и 1 в Часовом Яру. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения, - говорится в сообщении.

Детали

Филашкин подчеркивает, что общее количество жертв российской армии в Донецкой области (1965 погибших и 4900 раненых) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Как ранее писал УНН украинские военные сбили российский истребитель Су-25 в Донецкой области.