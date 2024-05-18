Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данныхЭксклюзив
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данныхЭксклюзив
Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине
За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
рф из артиллерии обстреляла город Очаков в Николаевской области, жертв нет
российские обстрелы Херсонщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые
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В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые
За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
Во Львове пока только один Центр предоставления административных услуг на ул. Хвылевого, 14а готов принять военнообязанных для уточнения данных.
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами
Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
С 18 мая Центры предоставления административных услуг Киева готовы принимать военнообязанных для уточнения военно-учетных данных.
Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине
Ночью и утром российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 15 выстрелов и 62 взрыва.
За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области
За минувшие сутки вражеские силы совершили 452 обстрела в Запорожской области, из них 200 - с беспилотников, 18 - из РСЗО, 234 - из артиллерии по различным населенным пунктам, в результате чего было зафиксировано 9 сообщений о разрушении жилья, но обошлось без жертв.
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины
В Харьковской области продолжаются эвакуационные мероприятия: благодаря совместным усилиям экстренных служб, полиции, волонтеров и местных властей уже эвакуированы более 9 900 гражданских лиц, в том числе около 2 500 человек из Волчанской громады.
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
Беспилотный летательный аппарат рф повредил энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. К счастью, сообщений о жертвах не поступало.
рф из артиллерии обстреляла город Очаков в Николаевской области, жертв нет
Вражеские войска обстреляли из артиллерии город Очаков в Николаевской области, но о жертвах не сообщается.
российские обстрелы Херсонщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые
В Херсонской области российские войска нанесли удары по жилым кварталам, повредив 16 домов, учебное заведение, предприятие, магазин, газопроводы, 4 автомобиля, склад, коммунальную технику и ранив 5 человек.