На Донеччині вдалось загасити пожежу площею 400 га - ОВА
Київ • УНН
Рятувальники загасили 400 га з 500 га лісової пожежі на Донеччині. За словами голови ОВА, за 2-3 дні пожежу можуть повністю ліквідувати, якщо не буде обстрілів.
На Донеччині рятувальники ліквідували частину лісової пожежі на площі 400 гектарів. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Найбільша пожежа була на ділянці 500 га, вже ліквідували пожежу на 400 га. Людям нічого не загрожує, деяких розмістили в інших будинках
За його словами, за умови, що ворог не буде обстрілювати частину, де відбувається пожежа ДСНС зможе її ліквідувати за 2 або 3 дні.
Нагадаємо
На Донеччині надзвичайники четверту добу намагаються ліквідувати масштабну лісову пожежу в Лиманському районі.