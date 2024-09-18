В Донецкой области спасатели ликвидировали часть лесного пожара на площади 400 гектаров. Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Самый большой пожар был на участке 500 га, уже ликвидировали пожар на 400 га. Людям ничего не угрожает, некоторых разместили в других домах - рассказал Филашкин.

По его словам, при условии, что враг не будет обстреливать часть, где происходит пожар ГСЧС сможет его ликвидировать за 2 или 3 дня.

Напомним

В Донецкой области чрезвычайники четвертые сутки пытаются ликвидировать масштабный лесной пожар в Лиманском районе.