Спасатели потушили 400 га из 500 га лесного пожара в Донецкой области. По словам главы ОГА, за 2-3 дня пожар могут полностью ликвидировать, если не будет обстрелов.
В Донецкой области спасатели ликвидировали часть лесного пожара на площади 400 гектаров. Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.
Самый большой пожар был на участке 500 га, уже ликвидировали пожар на 400 га. Людям ничего не угрожает, некоторых разместили в других домах
По его словам, при условии, что враг не будет обстреливать часть, где происходит пожар ГСЧС сможет его ликвидировать за 2 или 3 дня.
Напомним
В Донецкой области чрезвычайники четвертые сутки пытаются ликвидировать масштабный лесной пожар в Лиманском районе.