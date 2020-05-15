На Донеччині за добу виявили 4 хворих на COVID-19, від вірусу померла одна людина

“62-річний пенсіонер з Бахмуту помер сьогодні від COVID-19. Це четверта смерть від коронавірусу на Донеччині з початку оголошення карантину. Медики надавали хворому усю необхідну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Глибокі співчуття близьким та родичам померлого”, — почав Кириленко.

Щодо загальної ситуації із захворюваністю станом на вечір 15 травня, то він повідомив, що “за добу лабораторно підтверджено 4 нові випадки (три у Маріуполі і один у Великоновоселківському районі)”.

“У Маріуполі позитивний результат ПЛР-дослідження отримали два чоловіки (39 та 26 років) і 73-річна жінка. Усі — з контактного кола осіб, у яких наявність вірусу була підтверджена раніше. У Новоселківському районі вірус виявлено у 44-річного чоловіка, який повернувся з Росії”, — розповів голова ОДА.

Він додав, що з початку оголошення карантину інфіковано 125 осіб. “4 з них померли. 44 одужало. 77 продовжує лікування”, — підбив статистику Кириленко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.