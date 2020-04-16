На Донеччині трьох оперуповноважених підозрюють у катуванні 18-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру трьом оперуповноваженим, які підозрюються у катуванні чоловіка з метою визнання вини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"…Повідомлено про підозру трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Правоохоронці підозрюються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що у грудні 2019 року один з оперуповноважених отримав доручення слідчого на проведення допиту особи у рамках розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій. Після того, як 18-річний потерпілий з’явився на виклик, поліцейський провів його до службового кабінету, де на них вже чекали ще двоє оперуповноважених. Без висунення будь-яких вимог один з підозрюваних наніс декілька ударів по голові чоловіка, вимагаючи визнати вину у скоєнні злочину, до якого той не причетний.
Повідомляється, що з метою здобуття зізнання, підозрювані примушували громадянина ставати лицем до стіни та били гумовим кийком, погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до обличчя потерпілого. Катування тривало майже 4 години та не призвели до бажаного для підозрюваних результату.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть двох поліцейських, яких підозрюють у катуванні незаконно затриманого чоловіка з метою отримання визнання вини у вчиненні крадіжки, якої він не вчиняв.