В Донецкой области трех оперуполномоченных подозревают в истязании 18-летнего мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении трем оперуполномоченным, которые подозреваются в истязании мужчины с целью признания вины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"...Сообщено о подозрении трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Правоохранители подозреваются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что в декабря 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение от следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту совершения мошеннических действий. После того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо требований один из подозреваемых нанес несколько ударов по голове мужчины, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.
Сообщается, что с целью получения признания, подозреваемые заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжалось почти 4 часа но не привели к желаемому для подозреваемых результату.
Напомним, в Луганской области осудят двух полицейских, которых подозревают в истязании незаконно задержанного мужчины с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал.