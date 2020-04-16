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В Донецкой области трех оперуполномоченных подозревают в истязании 18-летнего мужчины

В Донецкой области трех оперуполномоченных подозревают в истязании 18-летнего мужчины

Киев  •  УНН

 • 10931 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении трем оперуполномоченным, которые подозреваются в истязании мужчины с целью признания вины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"...Сообщено о подозрении трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Правоохранители подозреваются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что в декабря 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение от следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту совершения мошеннических действий. После того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо требований один из подозреваемых нанес несколько ударов по голове мужчины, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.

Сообщается, что с целью получения признания, подозреваемые заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжалось почти 4 часа но не привели к желаемому для подозреваемых результату.

Напомним, в Луганской области осудят двух полицейских, которых подозревают в истязании незаконно задержанного мужчины с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал.

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