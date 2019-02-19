На Дніпровському меткомбінаті загинув робітник

"18 лютого в доменному цеху ПАТ "Дніпровський меткомбінат" у пульта управління ГП-9 виявлений горновий, 1972 року народження, без ознак життя. На місце була викликана швидка допомога, проводилися реанімаційні заходи. Через час медпрацівники констатували смерть потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Причини і обставини смерті не повідомляються. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, на шахті "Ювілейна" ПАТ "Суха Балка" в Кривому Розі загинули двоє гірників. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.