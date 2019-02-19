На Днепровском меткомбинате погиб рабочий

"18 февраля в доменном цехе ПАО Днепровский меткомбинат у пульта управления ГП-9 обнаружен горновой, 1972 года рождения, без признаков жизни. На место была вызвана скорая помощь, проводились реанимационные мероприятия. Через время медработники констатировали смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства смерти не сообщаются. Проводится расследование.

Напомним, на шахте "Юбилейная" ПАО "Сухая Балка" в Кривом Роге погибли двое горняков. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.