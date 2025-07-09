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На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця

Київ • УНН

 • 261 перегляди

Колишнього начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро судитимуть за недбале ставлення до військової служби. Через його бездіяльність землі Міноборони, включно з частиною танкового полігону, незаконно використовувалися під засів, завдавши державі понад 8 млн грн збитків.

На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця

На Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого землі танкового полігону роками незаконно використовували під засів. Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, який допустив багаторічне незаконне використання земель Міністерства оборони України.

Посадовець укладав договори оренди з аграріями на законне використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів. Водночас фермери самовільно захопили ще понад 100 гектарів території, зокрема частину танкового полігону, та засівали їх без укладання договорів і сплати орендної плати

- йдеться у дописі.

Зазначається, що керівник відділу не реагував на виявлені порушення, не вживав жодних заходів для припинення незаконного використання стратегічної території та не інформував про це командування.

За висновками експертизи, через його бездіяльність державі завдано понад 8 млн грн збитків

- повідомили в ДБР.

У межах досудового розслідування незаконно зайняті землі повернуто у користування Міністерства оборони України.

Нині посадовець працює в іншому підрозділі. Йому інкриміновано недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо

Колишнє керівництво української авіакомпанії викрили в ухиленні від сплати податків на суму понад 344 мільйони гривень. Їм уже повідомлено про підозру. 

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Дніпро (місто)
Міністерство оборони України
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