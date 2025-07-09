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На Днепропетровщине годами незаконно засевали танковый полигон: будут судить должностное лицо

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела г. Днепр будут судить за халатное отношение к военной службе. Из-за его бездействия земли Минобороны, включая часть танкового полигона, незаконно использовались под посев, нанеся государству более 8 млн грн убытков.

На Днепропетровщине годами незаконно засевали танковый полигон: будут судить должностное лицо

В Днепропетровской области будут судить должностное лицо, из-за которого земли танкового полигона годами незаконно использовали под посев. Об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела г. Днепр, который допустил многолетнее незаконное использование земель Министерства обороны Украины.

Должностное лицо заключало договоры аренды с аграриями на законное использование земель Минобороны общей площадью почти 1,5 тыс. гектаров. В то же время фермеры самовольно захватили еще более 100 гектаров территории, в том числе часть танкового полигона, и засевали их без заключения договоров и уплаты арендной платы

- говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель отдела не реагировал на выявленные нарушения, не принимал никаких мер для прекращения незаконного использования стратегической территории и не информировал об этом командование.

По выводам экспертизы, из-за его бездействия государству нанесен ущерб на сумму более 8 млн грн

- сообщили в ГБР.

В рамках досудебного расследования незаконно занятые земли возвращены в пользование Министерства обороны Украины.

Сейчас должностное лицо работает в другом подразделении. Ему инкриминировано небрежное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним

Бывшее руководство украинской авиакомпании разоблачили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 миллионов гривен. Им уже сообщено о подозрении. 

"Денежное вознаграждение" за опрос опустошает счета: что известно о новой мошеннической схеме08.07.25, 11:13 • 1170 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Днепр
Министерство обороны Украины
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