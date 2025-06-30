На Дніпропетровщині підозру вручили чоловіку, який вбив гранатою жінку, поранив ще двох і дитину
Київ • УНН
На Дніпропетровщині прокурори повідомили про підозру чоловіку за умисне вбивство. Він кинув гранату у двір, де загинула 50-річна жінка та постраждали троє інших людей, включаючи 15-річну дитину.
Прокурори повідомили про підозру жителю Дніпропетровської області, який жбурнув бойову гранату в жінку з дитиною. Кримінальну справу порушено за фактом умисного вбивства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, у Кам’янському районі області підозрюваний на ґрунті конфлікту кинув гранату на подвір’я, де перебувала родина потерпілих.
Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Постраждали 15-річна дівчинка та дві жінки віком 48 і 69 років. Їх госпіталізовано до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
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