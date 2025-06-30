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В Днепропетровской области сообщили о подозрении мужчине, который убил гранатой женщину, ранил еще двоих и ребенка

Киев • УНН

 • 279 просмотра

В Днепропетровской области прокуроры сообщили о подозрении мужчине за умышленное убийство. Он бросил гранату во двор, где погибла 50-летняя женщина и пострадали трое других людей, включая 15-летнего ребенка.

В Днепропетровской области сообщили о подозрении мужчине, который убил гранатой женщину, ранил еще двоих и ребенка

Прокуроры сообщили о подозрении жителю Днепропетровской области, который бросил боевую гранату в женщину с ребенком. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного убийства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, в Каменском районе области подозреваемый на почве конфликта бросил гранату во двор, где находилась семья потерпевших.

В результате взрыва погибла 50-летняя женщина. Пострадали 15-летняя девочка и две женщины в возрасте 48 и 69 лет. Они госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Мужчину задержали и вручили подозрение. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧП
Днепропетровская область
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