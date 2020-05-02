На Дніпропетровщині 13 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Дніпропетровській області станом на вечір суботи зафіксовано майже півтисячі інфікованих новою коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної ради.
Так, за добу зафіксовано 13 нових випадків інфікування COVID-19 в області, проведено 312 дослiджень, йдеться у повідомленні.
“Всього з початку епiдемiї в області проведено 6837 дослiджень, обстежено 6232 осіб. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області — 448”, — повідомили у каналі облради.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.