В Днепропетровской области 13 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на вечер субботы зафиксировано почти полтысячи инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Днепропетровского областного совета.
Так, за сутки зафиксировано 13 новых случаев инфицирования COVID-19 в области, проведено 312 исследований, говорится в сообщении.
“Всего с начала эпидемии в области проведения 6837 исследований, обследовано 6232 человека. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области — 448”, — сообщили в канале облсовета.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.