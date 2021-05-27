На честь Протасевича: у Бухаресті запропонували перейменувати вулицю, на якій розташоване посольство Білорусі

Цитата:

"Ми живемо в європейській державі, і цей акт тероризму, здійснений Олександром Лукашенком з метою захоплення пасажирського рейсу між двома країнами-членами ЄС і НАТО, не може залишитися безкарним", - написала Арман в Facebook.

Деталі

Як пише видання RFI, спочатку, пропозиція перейменувати вулицю надійшло від румунського історика Андрея Ойштяну.

Він заявив, що після цього на всіх листах посольства буде вказано ім'я журналіста. Крім того, прізвище Протасевича буде використане в якості адреси на візитках усіх працівників дипломатичної місії.

"Вся кореспонденція посольства входила і виходила б з вулиці з ім'ям журналіста-дисидента. Крім того, на візитних картках дипломатів було б надруковане ім'я Романа Протасевича'', - заявляв Ойштяну.

Контекст

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали в Мінську, 23 травня. Він перебував у літаку авіакомпанії Ryanair. Щоб змусити пасажирський літак приземлитися, влада Білорусі підняла військовий літак. У літаку також була дівчина Протасевича - росіянка Софія Сапега.



Інцидент викликав обурення і протести в усьому світі. Після цього, влада Євросоюзу закликала лідерів країн закрити повітряний простір з Білоруссю, скасувавши всі рейси через країну. Після цього держави масово оголосили про припинення авіасполучення з Білоруссю.



