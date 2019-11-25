Контрабанда у древесному вугіллі: з України хотіли вивезти сигарети на 2,7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка в мішках з-під деревного вугілля перевозила цигарки на суму 2,7 млн грн. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, передає УНН.
"Контрабанда тижня - сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля. Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд. В мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва, десь на 2,7 млн грн. Протокол, вилучення, штраф - все "по рецепту". Цікаво, це візит Прем'єр-міністра України так вплинув на пильність місцевих митників? Чи просто співпадіння?", - написав Нефьодов.
Нагадаємо, на Буковині Служба безпеки України попередила контрабанду цигарок на майже 6 млн грн.