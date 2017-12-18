На благодійному забігу в Ужгороді збирали кошти на свято для дітей з малозабезпечених родин
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вчора, 17 грудня, на площі Театральній в Ужгороді відбулася благодійно-спортивна акція до Дня Святого Миколая “Пробіжи — Допоможи!”, повідомляє кореспондент УНН.
Учасники забігу збирали гроші на проведення свята для дітей з малозабезпечених родин.
Цього року участь у благодійному забігові взяли понад сотню учасників, які на вибір долали дві дистанції — три або шість кілометрів центральною частиною міста. Кожен бігун мав сплатити внесок у 50 гривень, але деякі містяни просто лишали гроші у скриньці й не брали участь у забігові, хтось зі спортсменів залишав більшу суму. Як повідомили УНН в оргкомітеті благодійної акції, у підсумку було зібрано 9100 гривень. Їх витратять на те, аби дітки з малозабезпечених родин мали повноцінне новорічне свято.
До забігу долучилися професійні спортсмени і любителі, трудові колективи і родини. Участь взяли навіть три десятки Миколайчиків з новорічними персонажами. Ті ж, хто не наважився на спільний старт, смакували каву та робили тематичні фото з табличками “А ми мерзли, поки всі бігали”. Діти ж насолоджувалися чудовим сонячним днем біля головної ялинки міста Ужгород.
Ужгородська спортивна спільнота вкотре зібралася, аби зробити добру справу тим, хто цього дійсно потребує. Цього року учасників було вдвічі більше, ніж у 2016-му. Організатори наголошують, що такі акції в Ужгороді стануть постійними, адже традиція масових забігів в обласному центрі Закарпаття є досить давньою.
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