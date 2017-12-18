На благотворительном забеге в Ужгороде собирали средства на праздник для детей из малообеспеченных семей

Участники забега собирали деньги на проведение праздника для детей из малообеспеченных семей.

В этом году участие в благотворительном забеге приняли более сотни участников, на выбор преодолевали две дистанции — три или шесть километров центральной части города. Каждый бегун должен был уплатить взнос в 50 гривен, но некоторые горожане просто оставляли деньги в ящике и не участвовали в забеге, кто-то из спортсменов оставлял большую сумму. Как УНН сообщили в оргкомитете благотворительной акции, в итоге было собрано 9100 гривен. Их потратят на то, чтобы дети из малообеспеченных семей имели полноценный новогодний праздник.

К забегу присоединились профессиональные спортсмены и любители, трудовые коллективы и семьи. Участие приняли даже три десятка николайчиков с новогодними персонажами. Те же, кто не решился на совместный старт, смаковали кофе и делали тематические фото с табличками “А мы мерзли, пока все бегали”. Дети же наслаждались замечательным солнечным днем ​​возле главной елки города Ужгород.

Ужгородское спортивное сообщество в очередной раз собралась, чтобы сделать доброе дело тем, кто в этом действительно нуждается. В этом году участников было вдвое больше, чем в 2016-м. Организаторы отмечают, что такие акции в Ужгороде станут постоянными, ведь традиция массовых забегов в областном центре Закарпатья есть достаточно древней.

Как сообщал УНН, фестиваль пряников начали на Закарпатье.