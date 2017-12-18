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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 3600 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 102167 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102505 просмотра

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На благотворительном забеге в Ужгороде собирали средства на праздник для детей из малообеспеченных семей

На благотворительном забеге в Ужгороде собирали средства на праздник для детей из малообеспеченных семей

Киев  •  УНН

 • 12708 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вчера, 17 декабря, на площади Театральной в Ужгороде состоялась благотворительно-спортивная акция ко Дню Святого Николая “Пробеги — Помоги!”, сообщает корреспондент УНН.

Участники забега собирали деньги на проведение праздника для детей из малообеспеченных семей.

В этом году участие в благотворительном забеге приняли более сотни участников, на выбор преодолевали две дистанции — три или шесть километров центральной части города. Каждый бегун должен был уплатить взнос в 50 гривен, но некоторые горожане просто оставляли деньги в ящике и не участвовали в забеге, кто-то из спортсменов оставлял большую сумму. Как УНН сообщили в оргкомитете благотворительной акции, в итоге было собрано 9100 гривен. Их потратят на то, чтобы дети из малообеспеченных семей имели полноценный новогодний праздник.

К забегу присоединились профессиональные спортсмены и любители, трудовые коллективы и семьи. Участие приняли даже три десятка николайчиков с новогодними персонажами. Те же, кто не решился на совместный старт, смаковали кофе и делали тематические фото с табличками “А мы мерзли, пока все бегали”. Дети же наслаждались замечательным солнечным днем ​​возле главной елки города Ужгород.

Ужгородское спортивное сообщество в очередной раз собралась, чтобы сделать доброе дело тем, кто в этом действительно нуждается. В этом году участников было вдвое больше, чем в 2016-м. Организаторы отмечают, что такие акции в Ужгороде станут постоянными, ведь традиция массовых забегов в областном центре Закарпатья есть достаточно древней.

Как сообщал УНН, фестиваль пряников начали на Закарпатье.

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