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На Бердянській косі зібрали 10 тонн мазуту після аварії танкерів рф: введено режим надзвичайної ситуації

На Бердянській косі зібрали 10 тонн мазуту після аварії танкерів рф: введено режим надзвичайної ситуації

Київ • УНН

 • 46922 перегляди

В окупованій Запорізькій області введено режим НС через розлив нафтопродуктів з російських танкерів. На очищення узбережжя залучено понад 200 осіб та 24 одиниці техніки.

На Бердянській косі триває робота з очищення берегової лінії Азовського моря від фракцій мазуту. В регіоні введено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького.

Деталі

Зазначається, що окупаційна влада Запорізької області через розлив нафтопродуктів ввела режим надзвичайної ситуації.

У Запорізькій області розгорнуто штаб із представниками профільних федеральних відомств для вжиття заходів щодо ліквідації наслідків аварії танкерів. 26 грудня через розлив нафтопродуктів запроваджено режим НС федерального рівня

- пише Євген Балицький.

Він повідомив, що у Бердянську для ліквідації наслідків аварії залучено 24 одиниці техніки та понад 200 осіб, серед яких, зокрема, працівники адміністрації, мешканці міста та волонтери. Штаб цілодобово очищатиме територію та буде моніторити все Азовське узбережжя.

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За словами Балицького, наразі пройдено 5 км узбережжя міста Бердянська, що становить третину від загальної протяжності забрудненої ділянки, зібрано 398 мішків загальною вагою близько 10 тонн.

У смт Кирилівка міського округу Мелітополь збирання фрагментів нафтопродуктів завершено: зібрано 6 мішків загальною вагою орієнтовно 100 кг, обстежено 0,5 км берегової лінії, нових забруднень не виявлено

- додав він.

Роботи на Азовському узбережжі триватимуть в понеділок, 13 січня, і вестимуться до повної ліквідації наслідків викиду мазуту.

Нагадаємо

Мазут, що розлився внаслідок аварії двох російських танкерів, вже дістався узбережжя в Запорізькій області. В районі окупованого Бердянська виявлено дві забруднені ділянки протяжністю у десятки кілометрів. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
azovske-moreАзовське море
berdianskБердянськ
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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