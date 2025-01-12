На Бердянской косе собрали 10 тонн мазута после аварии танкеров рф: введен режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
В оккупированной Запорожской области введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов с российских танкеров. На очистку побережья привлечено более 200 человек и 24 единицы техники.
На Бердянской косе продолжается работа по очистке береговой линии Азовского моря от фракций мазута. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого.
Детали
Отмечается, что оккупационные власти Запорожской области из-за разлива нефтепродуктов ввели режим чрезвычайной ситуации.
В Запорожской области развернут штаб с представителями профильных федеральных ведомств для принятия мер по ликвидации последствий аварии танкеров. 26 декабря из-за разлива нефтепродуктов введен режим ЧС федерального уровня
Он сообщил, что в Бердянске для ликвидации последствий аварии привлечено 24 единицы техники и более 200 человек, среди которых, в частности, работники администрации, жители города и волонтеры. Штаб круглосуточно будет очищать территорию и будет мониторить все Азовское побережье.
По словам Балицкого, сейчас пройдено 5 км побережья города Бердянска, что составляет треть от общей протяженности загрязненного участка, собрано 398 мешков общим весом около 10 тонн.
В пгт Кирилловка городского округа Мелитополь сбор фрагментов нефтепродуктов завершен: собрано 6 мешков общим весом ориентировочно 100 кг, обследовано 0,5 км береговой линии, новых загрязнений не обнаружено
Работы на Азовском побережье продолжатся в понедельник, 13 января, и будут вестись до полной ликвидации последствий выброса мазута.
Напомним
Мазут, разлившийся в результате аварии двух российских танкеров, уже добрался до побережья в Запорожской области. В районе оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка протяженностью в десятки километров.