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МЗС підтвердило затримання українців у Грузії

МЗС підтвердило затримання українців у Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Департамент поліції м. Тбілісі, Грузія, підтвердив затримання 6-и громадян України. Затриманим українцям призначено адвокатів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

"Департамент поліції м. Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України. Затриманим українцям призначено адвокатів. За інформацією департаменту поліції м.Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання", - повідомив він.

В Грузії підтвердили затримання 6 осіб з України.

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Також, В МВС Грузії додали, що затримані прибули в Грузію ще 27 листопада, наразі триває розслідування конкретних цілей і задач їхнього візиту в країну.

Нагадаємо, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв. 

Раніше повідомлялося Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинських ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.

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