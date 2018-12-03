МИД подтвердил задержание украинцев в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Департамент полиции г. Тбилиси, Грузия, подтвердил задержание 6-и граждан Украины. Задержанным украинцам назначен адвокатов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Департамент полиции г. Тбилиси подтвердил задержание 6-и граждан Украины. Задержанным украинцам назначено адвокатов. По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу", - сообщил он.
В Грузии подтвердили задержание 6 человек из Украины.
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Также, в МВД Грузии добавили, что задержанные прибыли в Грузию еще 27 ноября, сейчас идет расследование конкретных целей и задач их визита в страну.
Напомним, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее сообщалось Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины. По информации грузинских СМИ, среди задержанных в Грузии есть украинский доброволец.
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