МЗС не виключило подальшої агресії з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ не виключає подальших актів агресії з боку Російської Федерації як на морі, так і на суші. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу керівництва МЗС та ВМС ЗС України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.
"Ми не виключаємо подальших актів агресії як на морі, так і на суші, і це дуже важливо", - сказав міністр.
Він зазначив, що також обговорив можливість подальшої агресії сьогодні з іноземними послами.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.