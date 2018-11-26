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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98693 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106052 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141522 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138652 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133386 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126939 просмотра

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7 марта, 08:52 • 166151 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117981 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

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МИД не исключил дальнейшей агрессии со стороны РФ

МИД не исключил дальнейшей агрессии со стороны РФ

Киев  •  УНН

 • 9280 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел не исключает дальнейших актов агрессии со стороны Российской Федерации как на море, так и на суше. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса руководства МИД и ВМС ВС Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.

"Мы не исключаем дальнейших актов агрессии как на море, так и на суше, и это очень важно", - сказал министр.

Он отметил, что также обсудил возможность дальнейшей агрессии сегодня с иностранными послами.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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