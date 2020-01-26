МЗС Ірану порадило Трампу спиратися на факти, а не заголовки ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф порадив американському лідерові Дональду Трампу формувати свої рішення та коментарі щодо зовнішньополітичних проблем на фактах, а не заголовках ЗМІ. Про це Заріф написав в неділю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“(Президенту США) Дональду Трампу варто засновувати свої зовнішньополітичні коментарі та рішення на фактах, а не на заголовках (телеканалу) Fox News або перекладачів з перської мови”, — написав Заріф.
Ця заява пролунала у відповідь на слова Трампа про те, що США не підтримують заклик Ірану до проведення переговорів після зняття американських санкцій.
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До повідомлення Заріф прикріпив уривок з англомовної версії інтерв’ю журналу Der Spiegel, опублікованого в п’ятницю, в якому іранський глава МЗС не виключив можливості переговорів з американською стороною після загибелі Касема Сулеймані, який був вбитий в результаті удару безпілотника США.
У відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані, Тегеран в ніч на 8 січня завдав ракетного удару по об’єктах в Іраку, які використовували американські військові: базі Айн-ель-Асад та аеропорту міста Ербілі.