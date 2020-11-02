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МЗС: Франція підтримує рішучість Зеленського у ситуації із КСУ

МЗС: Франція підтримує рішучість Зеленського у ситуації із КСУ

Київ • УНН

 • 11543 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жаном-Івом Ле Дріаном, у рамках якої український міністр поінформував колегу щодо поточної ситуації навколо рішення Конституційного суду. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

"Окремою темою розмови стала європейська інтеграція України. Жан-Ів Ле Дріан позитивно відзначив підсумки успішного Саміту "Україна-ЄС" і підтвердив налаштованість Парижа на подальшу підтримку відносин "Україна-ЄС" на основі домовленостей саміту", - повідомляють у пресслужбі.

Зазначається, що Кулеба наголосив на важливості подальшої інтеграції економік України та Європейського Союзу, як це передбачено Угодою про Асоціацію.

"Я глибоко переконаний, що у сучасному світі, особливо на тлі пандемії, Україна та ЄС є природними партнерами для побудови міцної економіки Європи", - сказав він.

За даними МЗС, окрему увагу міністри приділили темі системних реформ в Україні на основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Дмитро Кулеба поінформував французького колегу про руйнівні наслідки сумнозвісного рішення Конституційного Суду України для антикорупційних реформ у нашій державі та запевнив, що Президент та уряд України рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи. У свою чергу, Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, із якою Президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації", - сказано у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Нагадаємо, ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Також Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.

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