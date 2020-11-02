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МИД: Франция поддерживает решимость Зеленского в ситуации с КСУ

МИД: Франция поддерживает решимость Зеленского в ситуации с КСУ

Киев  •  УНН

 • 11538 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ивом Ле Дрианом, в рамках которого украинский министр проинформировал коллегу о текущей ситуации вокруг решения Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

"Отдельной темой разговора стала европейская интеграция Украины. Жан-Ив Ле Дриан положительно отметил итоги успешного саммита "Украина-ЕС" и подтвердил настрой Парижа на дальнейшую поддержку отношений "Украина-ЕС" на основе договоренностей саммита", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что Кулеба отметил важность дальнейшей интеграции экономик Украины и Европейского Союза, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

"Я глубоко убежден, что в современном мире, особенно на фоне пандемии, Украина и ЕС являются естественными партнерами для построения крепкой экономики Европы", - сказал он.

По данным МИДа, особое внимание министры уделили теме системных реформ в Украине на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Дмитрий Кулеба сообщил французскому коллеге о разрушительных последствиях печально известного решения Конституционного Суда Украины для антикоррупционных реформ в нашем государстве и заверил, что Президент и правительство Украины решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и других реформ. В свою очередь, Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой Президент Украины Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Напомним, ГБР вызвало главу КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Также Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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