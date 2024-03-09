Минулої доби на лівобережжі Дніпра ЗСУ ліквідували півсотні окувантів - Сили оборони півдня
Київ • УНН
Минулої доби Збройні Сили України знищили 52 російських окупантів, 2 самохідні артилерійські установки, 6 гармат, 5 безпілотних літальних апаратів, 22 автомобілі, 1 катер та 2 генератори на лівому березі річки Дніпро.
Силам оборони півдня на лівобережжі Дніпра минулої доби вдалося ліквідувати 52 окупанти, а також артустановки, БпЛА, човен, автомобільну техніку та генератори, повідомили в Силах оборони півдня, передає УНН.
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Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах
Минулої доби Силам оборони на лівому березі Дніпра вдалося знищити: 52 окупанти; 2 самохідних артилерійських установки; 6 гармат; 5 БпЛА різних типів, серед яких 2 "Ланцети"; 22 одиниці автомобільної техніки; 1 човен; 2 генератори.
Нагадаємо
Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.