За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

Силам обороны юга на левобережье Днепра за прошедшие сутки удалось ликвидировать 52 оккупанта, а также артустановки, БпЛА, лодку, автомобильную технику и генераторы, сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Силам обороны на левом берегу Днепра удалось уничтожить: 52 оккупанта; 2 самоходных артиллерийских установки; 6 пушек; 5 БпЛА различных типов, среди которых 2 "Ланцеты"; 22 единицы автомобильной техники; 1 лодку; 2 генератора.

Напомним,

За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.