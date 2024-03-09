ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 13:04  •  9544 просмотра

Read in English

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.

Силам обороны юга на левобережье Днепра за прошедшие сутки удалось ликвидировать 52 оккупанта, а также артустановки, БпЛА, лодку, автомобильную технику и генераторы, сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам

- говорится в сообщении. 

За прошедшие сутки Силам обороны на левом берегу Днепра удалось уничтожить: 52 оккупанта; 2 самоходных артиллерийских установки; 6 пушек; 5 БпЛА различных типов, среди которых 2 "Ланцеты"; 22 единицы автомобильной техники; 1 лодку; 2 генератора.

Напомним,

За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
dneprДнепр
sili-samooboroni-yaponiiСилы самообороны Японии
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  116481 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  117980 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  118995 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  140305 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  81515 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108244 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110071 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108271 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109370 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130689 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

  •  9544 просмотра
Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины

Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины

  •  10420 просмотра
На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский

На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский

  •  11179 просмотра
В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы

В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы

  •  11674 просмотра
Украинцам предлагают присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко: детали

Украинцам предлагают присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко: детали

  •  13342 просмотра
В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта

В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта

  •  13854 просмотра
Британская разведка: российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по НПЗ

Британская разведка: российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по НПЗ

  •  18613 просмотра
Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

  •  18472 просмотра
Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

  •  20735 просмотра
Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных

Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных

  •  20363 просмотра

Популярные

Ночью россияне 4 раза обстреляли Сумскую область

Ночью россияне 4 раза обстреляли Сумскую область

  •  32143 просмотра
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

  •  48722 просмотра
Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде

Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде

  •  96648 просмотра
В России заявили о сбитии 47 дронов за ночь

В России заявили о сбитии 47 дронов за ночь

  •  80976 просмотра
В Пакистане 22-летнего парня приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp

В Пакистане 22-летнего парня приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp

  •  48920 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  127068 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  135709 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  140305 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  167736 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  172312 просмотра

За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.

Война •   •  9544 просмотра
За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга

Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины

Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.

Общество •   •  10420 просмотра
Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины

На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский

Ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой: вчера произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 боевых действий на всем российско-украинском фронте.

Война •   •  11179 просмотра
На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский

В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы

Археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы, перевозившего медные слитки, который затонул у берегов Турции в 16 веке до нашей эры.

Новости Мира •   •  11674 просмотра
В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы

Украинцам предлагают присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко: детали

Украинцев приглашают присоединиться к флешмобу к 210-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, читая вслух случайные отрывки из его книги "Кобзарь" и делясь видео/фотографиями с текстами в социальных сетях.

Культура •   •  13342 просмотра
Украинцам предлагают присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко: детали

В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта

Более 12 000 учеников из 25 территориальных громад Украины приняли участие во втором этапе Всеукраинских школьных лиг "Бок о бок" по 5 видам спорта - футзалу, волейболу, баскетболу, черлидингу и спортивному ориентированию, в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского.

спорт •   •  13854 просмотра
В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта

Британская разведка: российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по НПЗ

Российские нефтеперерабатывающие мощности были временно сокращены из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России, что привело к шестимесячному запрету на экспорт бензина с целью стабилизации внутренних цен на фоне роста спроса.

Война •   •  18613 просмотра
Британская разведка: российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по НПЗ

Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

Фортификационные сооружения в Запорожской области состоят из противотанковых рвов, "зубов дракона", путей сообщения, огневых позиций и укрытий, построенных по типовым проектам Министерства обороны для усиления обороноспособности Украины.

Война •   •  18472 просмотра
Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с американскими коллегами сотрудничество в расследовании военных преступлений, усилении борьбы с коррупцией и блокировании поставок западных технологий, используемых для производства оружия, в Россию.

Война •   •  20735 просмотра
Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных

Министр юстиции предложил мобилизовать 50 000 осужденных, отбывших наказание, для защиты Украины, ожидая законодательную инициативу Кабинета Министров.

Война •   •  20363 просмотра
Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных