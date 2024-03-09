За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга
Киев • УНН
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.
Силам обороны юга на левобережье Днепра за прошедшие сутки удалось ликвидировать 52 оккупанта, а также артустановки, БпЛА, лодку, автомобильную технику и генераторы, сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.
Детали
Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам
За прошедшие сутки Силам обороны на левом берегу Днепра удалось уничтожить: 52 оккупанта; 2 самоходных артиллерийских установки; 6 пушек; 5 БпЛА различных типов, среди которых 2 "Ланцеты"; 22 единицы автомобильной техники; 1 лодку; 2 генератора.
Напомним,
За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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