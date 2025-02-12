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Минулого року Україна мобілізовувала по 30 тис. людей щомісяця - Зеленський

Київ • УНН

 • 55347 перегляди

Президент повідомив, що максимальні темпи мобілізації в Україні становили 30 тисяч осіб на місяць. Росія мобілізує 45 тисяч щомісяця, але має проблеми з технікою та мотивацією особового складу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році найбільші темпи мобілізації в Україні становили 30 тисяч осіб на місяць. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist, передає УНН

У ЗМІ надто багато говорять про те, як воювати, скільки людей ми маємо мобілізувати тощо. Найбільша мобілізація була торік — 30 000 на місяць. Це, на мою думку, багато. Так, це було питання від військових, від генералів... 

- сказав Зеленський.

За його словами, росія щомісяця мобілізує 45 000 осіб, а її армія налічує від 1,5 до 1,9 мільйона військових - удвічі більше, ніж в України.

Так, у деяких бригадах у них більше запасів.... Ну бракує техніки, великі проблеми, люди не хочуть туди йти, всі в шоці, бігають, змушують стріляти, погрожують. Ви повинні розуміти, що їхня ситуація не краща. Це дезінформація, це важливо 

- додав Президент України.

Зеленський зазначив, якщо росія мобілізує вдвічі більше людей, ніж Україна, і зазнає таких самих масштабних втрат, то її виклики не менш серйозні.

Він наголосив, що залучення Північної Кореї до війни — це не просто геополітичний хід, хоча путін намагається подати це саме так, демонструючи наявність союзників, зокрема Ірану та Китаю.

Однак, за словами президента, головна проблема кремля — нестача ресурсів для оснащення своєї армії, попри її значну кількість.

путін намагається компенсувати дефіцит особового складу, залучаючи північнокорейців, яких використовує як гарматне м’ясо.

Нагадаємо

Зеленський розповідав, що росія має 220 бойових бригад, а у Європі розміщені лише 80. Цього недостатньо для захисту континенту у випадку можливого наступу рф. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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