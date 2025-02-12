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В прошлом году Украина мобилизовала по 30 тыс. человек ежемесячно - Зеленский

В прошлом году Украина мобилизовала по 30 тыс. человек ежемесячно - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 12271 просмотра

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Президент сообщил, что максимальные темпы мобилизации в Украине составляли 30 тысяч человек в месяц. россия мобилизует 45 тысяч ежемесячно, но имеет проблемы с техникой и мотивацией личного состава.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году наибольшие темпы мобилизации в Украине составляли 30 тысяч человек в месяц. Об этом он сказал в интервью The Economist, передает УНН

В СМИ слишком много говорят о том, как воевать, сколько людей мы должны мобилизовать и тому подобное. Самая большая мобилизация была в прошлом году - 30 000 в месяц. Это, по моему мнению, много. Да, это был вопрос от военных, от генералов... 

- сказал Зеленский.

По его словам, россия ежемесячно мобилизует 45 000 человек, а ее армия насчитывает от 1,5 до 1,9 миллиона военных - вдвое больше, чем у Украины.

Да, в некоторых бригадах у них больше запасов.... Ну, не хватает техники, большие проблемы, люди не хотят туда идти, все в шоке, бегают, заставляют стрелять, угрожают. Вы должны понимать, что их ситуация не лучше. Это дезинформация, это важно 

- добавил Президент Украины.

Зеленский отметил, если россия мобилизует вдвое больше людей, чем Украина, и несет такие же масштабные потери, то ее вызовы не менее серьезные.

Он отметил, что привлечение Северной Кореи к войне - это не просто геополитический ход, хотя путин пытается подать это именно так, демонстрируя наличие союзников, в частности Ирана и Китая.

Однако, по словам президента, главная проблема кремля - нехватка ресурсов для оснащения своей армии, несмотря на ее значительное количество.

путин пытается компенсировать дефицит личного состава, привлекая северокорейцев, которых использует как пушечное мясо.

Напомним

Зеленский рассказывал, что у России 220 боевых бригад, а в Европе размещены только 80. Этого недостаточно для защиты континента в случае возможного наступления рф. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
yevropaЕвропа
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
iranИран

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