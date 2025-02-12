Зеленський: путін легко може захопити Європу, але для окупації України йому бракує військ

росія має 220 бойових бригад, а у Європі розміщені лише 80. Цього недостатньо для захисту континенту у випадку можливого наступу рф. Нині саме Україна утримує фронт проти мільйона російських військових, не даючи їм можливості рухатися далі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, передає УНН.

Дивіться, сьогодні у нього є армія бойових бригад. У нього 220 бойових бригад. У кожній бригаді — 3 500–5 000 військових. Я називаю вам приблизні цифри, оскільки наші бригади дуже схожі. Отже, у нього 220 бригад. Так, він втратив багато кадрових офіцерів, тисячі. Це молоді люди, вони навчаються, проходять підготовку тощо. Але їх усе ще 220. В Україні — 110, у Європі — 80

Він наголосив, що без України Європа буде окупована.

Без допомоги Сполучених Штатів він поступово нас з’їсть, тому що ми вдвічі менші. А щоб нас окупувати, йому потрібно бути втричі більшим за нас. Це закони сухопутної війни. Коли ти наступаєш, тобі потрібне співвідношення один до трьох, тоді ти можеш окупувати, захопити, розгромити

За його словами, щоб окупувати Україну, йому потрібно мати не 220 бригад, а 330 бригад.

Завтра, якщо він розвернеться і піде на Європу, він її всю окупує. Європа нічого не зможе зробити. Нічого. Це дуже серйозно. Тобто Україна не просто обороняється. Україна стримує 1 мільйон росіян. Ми стримуємо 1 мільйон військових російської федерації, просто воюючи з ними. Якщо завтра путін скаже: "Я більше до вас не йду, я пішов у Європу", що робитиме Європа?