путін точно скоро помре - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російського диктатора володимира путіна влада "отруїла" і "він точно скоро помре". Про це він сказав в інтерв‘ю The Economist, передає УНН.

... я маю час, а він — ні. Він точно скоро помре - заявив Зеленський.

Також він підкреслив, що не дозволить російському диктатору скористатися можливими змінами у владі США, щоб відтіснити Україну.

Дивіться, я не дам путіну перемогти. Це те, чим я живу - сказав президент України.

Він додав, що й надалі боротиметься за максимальні гарантії безпеки для держави. Водночас залишається відкритим питання, що він зможе зробити, якщо Дональд Трамп укладе угоду без урахування позиції Києва.

Нагадаємо

Президент України заявив, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо.