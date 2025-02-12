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15 березня, 13:22 • 151818 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141605 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119121 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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путін точно скоро помре - Зеленський

Київ • УНН

 • 35289 перегляди

Президент України заявив, що путін "скоро помре", а влада його "отруїла". Зеленський наголосив, що не дозволить російському диктатору перемогти та використати можливі зміни у владі США.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російського диктатора володимира путіна влада "отруїла" і "він точно скоро помре". Про це він сказав в інтерв‘ю The Economist, передає УНН

... я маю час, а він — ні. Він точно скоро помре 

- заявив Зеленський.

Також він підкреслив, що не дозволить російському диктатору скористатися можливими змінами у владі США, щоб відтіснити Україну.

Дивіться, я не дам путіну перемогти. Це те, чим я живу 

- сказав президент України.

Він додав, що й надалі боротиметься за максимальні гарантії безпеки для держави. Водночас залишається відкритим питання, що він зможе зробити, якщо Дональд Трамп укладе угоду без урахування позиції Києва.

Нагадаємо

Президент України заявив, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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