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путин точно скоро умрет - Зеленский

путин точно скоро умрет - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

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Президент Украины заявил, что путин "скоро умрет", а власть его "отравила". Зеленский подчеркнул, что не позволит российскому диктатору победить и использовать возможные изменения во власти США.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российского диктатора владимира путина власть "отравила" и "он точно скоро умрет". Об этом он сказал в интервью The Economist, передает УНН

... у меня есть время, а у него - нет. Он точно скоро умрет 

- заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что не позволит российскому диктатору воспользоваться возможными изменениями во власти США, чтобы оттеснить Украину.

Смотрите, я не дам путину победить. Это то, чем я живу 

- сказал президент Украины.

Он добавил, что и в дальнейшем будет бороться за максимальные гарантии безопасности для государства. В то же время остается открытым вопрос, что он сможет сделать, если Дональд Трамп заключит соглашение без учета позиции Киева.

Напомним

Президент Украины заявил, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, если это будет частью гарантий безопасности, без США это невозможно. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
the-economistThe Economist
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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