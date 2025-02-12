путин точно скоро умрет - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что путин "скоро умрет", а власть его "отравила". Зеленский подчеркнул, что не позволит российскому диктатору победить и использовать возможные изменения во власти США.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российского диктатора владимира путина власть "отравила" и "он точно скоро умрет". Об этом он сказал в интервью The Economist, передает УНН.
... у меня есть время, а у него - нет. Он точно скоро умрет
Также он подчеркнул, что не позволит российскому диктатору воспользоваться возможными изменениями во власти США, чтобы оттеснить Украину.
Смотрите, я не дам путину победить. Это то, чем я живу
Он добавил, что и в дальнейшем будет бороться за максимальные гарантии безопасности для государства. В то же время остается открытым вопрос, что он сможет сделать, если Дональд Трамп заключит соглашение без учета позиции Киева.
Напомним
Президент Украины заявил, что Украина не против размещения европейского военного контингента в Украине, если это будет частью гарантий безопасности, без США это невозможно.