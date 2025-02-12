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Зеленский: путин легко может захватить Европу, но для оккупации Украины ему не хватает войск

Киев  •  УНН

 • 1478 просмотра

У России 220 боевых бригад против 80 европейских, чего недостаточно для защиты континента. Украина сдерживает миллион российских военных, не давая им возможности продвигаться дальше в Европу.

россия имеет 220 боевых бригад, а в Европе размещены только 80. Этого недостаточно для защиты континента в случае возможного наступления РФ. Сейчас именно Украина удерживает фронт против миллиона российских военных, не давая им возможности двигаться дальше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist, передает УНН.

Смотрите, сегодня у него есть армия боевых бригад. У него 220 боевых бригад. В каждой бригаде - 3 500-5 000 военных. Я называю вам приблизительные цифры, поскольку наши бригады очень похожи. Итак, у него 220 бригад. Да, он потерял много кадровых офицеров, тысячи. Это молодые люди, они учатся, проходят подготовку и так далее. Но их все еще 220. В Украине - 110, в Европе - 80

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что без Украины Европа будет оккупирована.

Без помощи Соединенных Штатов он постепенно нас съест, потому что мы вдвое меньше. А чтобы нас оккупировать, ему нужно быть втрое больше нас. Это законы сухопутной войны. Когда ты наступаешь, тебе нужно соотношение один к трем, тогда ты можешь оккупировать, захватить, разгромить

 - отметил Зеленский. 

По его словам, чтобы оккупировать Украину, ему нужно иметь не 220 бригад, а 330 бригад.

Завтра, если он развернется и пойдет на Европу, он ее всю оккупирует. Европа ничего не сможет сделать. Ничего. Это очень серьезно. То есть Украина не просто обороняется. Украина сдерживает 1 миллион россиян. Мы сдерживаем 1 миллион военных российской федерации, просто воюя с ними. Если завтра путин скажет: «Я больше к вам не иду, я пошел в Европу», что будет делать Европа?

- сказал президент Украины.

Напомним,

Президент Украины подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина власть «отравила» и «он точно скоро умрет». 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика

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