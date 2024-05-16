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Миколаїв зазнав ракетної атаки: шестеро людей поранені

Миколаїв зазнав ракетної атаки: шестеро людей поранені

Київ • УНН

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15 травня Миколаїв зазнав ракетного обстрілу, в результаті якого було поранено шість осіб, пошкоджено будівлі, магазини та автомобілі.

Удень, 15 травня, близько 11:35 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та  приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Пораненим була надана медична допомога амбулаторно.

Також учора, 15 травня, об 11:43 та 11:45 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Удар рф по Миколаєву: відомо вже про 6 постраждалих15.05.24, 16:00 • 16510 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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