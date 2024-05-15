Удар рф по Миколаєву: відомо вже про 6 постраждалих
Київ • УНН
Шестеро людей постраждали в результаті ракетного удару рф по Миколаєву, Україна, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Миколаєву зросла до 6, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих
Пожежу, що виникла після ракетного удару, ліквідовано. Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м.
Загалом від ДСНС залучались 42 вогнеборці, 8 одиниць техніки. Також було задіяно тактичний робот Magirus Wolf R1 та два автомобілі для підвозу води.
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