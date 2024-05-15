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Миколаїв: внаслідок удару рф відомо вже про 5 постраждалих

Миколаїв: внаслідок удару рф відомо вже про 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 15276 перегляди

П'ятеро людей отримали поранення в Миколаєві внаслідок російського обстрілу, після ракетного удару загорілася станція техобслуговування.

П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва сьогодні, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Уже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно

- повідомив Кім.

За даними ГУ ДСНС в Миколаївській області, "вдень, 15 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву". "Поцілили у промислову зону. Виникла пожежа СТО площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч", - вказали у ДСНС у Facebook.

Повідомлялося, що пожежа локалізована, ліквідація триває.

Миколаїв: внаслідок удару рф відомо про трьох постраждалих15.05.24, 12:59 • 19051 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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