Миколаїв: внаслідок удару рф відомо вже про 5 постраждалих
Київ • УНН
П'ятеро людей отримали поранення в Миколаєві внаслідок російського обстрілу, після ракетного удару загорілася станція техобслуговування.
П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва сьогодні, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Уже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно
За даними ГУ ДСНС в Миколаївській області, "вдень, 15 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву". "Поцілили у промислову зону. Виникла пожежа СТО площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч", - вказали у ДСНС у Facebook.
Повідомлялося, що пожежа локалізована, ліквідація триває.
Миколаїв: внаслідок удару рф відомо про трьох постраждалих15.05.24, 12:59 • 19051 перегляд