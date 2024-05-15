Николаев: в результате удара рф известно уже о 5 пострадавших

Пять человек пострадали в результате вражеского обстрела Николаева сегодня, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Уже пять пострадавших. Всем медицинская помощь оказана амбулаторно - сообщил Ким.

По данным ГУ ГСЧС в Николаевской области, "днем, 15 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву". "Попали в промышленную зону. Возник пожар СТО площадью 400 кв. м. Загорелось здание и автомобили, которые находились рядом", - указали в ГСЧС в Facebook.

Сообщалось, что пожар локализован, ликвидация продолжается.

Николаев: в результате удара рф известно о трех пострадавших