Николаев подвергся ракетной атаке: шесть человек ранены

Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

Сегодня, в третий четверг мая, все украинцы, представители украинской диаспоры за рубежом, а также люди, которые уважают наши национально-культурные традиции приобщаются к празднованию Всемирного дня вышиванки, который в 2006 году начала группа студентов Черновицкого национального университета.