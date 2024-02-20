Може бути елементом м’якого шантажу - експерт про інформаційну атаку на Міноборони та ДОТ

Інформаційна атака на нову команду Міноборони та ДП "Державний оператор тилу" пов’язана із оголошенням нових тендерів і може бути елементом м’якого шантажу. Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в ексклюзивному коментарі УНН.

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За словами експерта, різноманітні інформаційні вкиди стали звичною практикою для тих, хто незадоволений тим, що змінюються звичні для них правила гри.

Може бути таке (замовна кампанія, - ред.). В нас інформаційні розбірки всередині країни практично і не вщухали. Може на три-чотири місяці з початку вторгнення і вщухли, а потім відновилися. І оці інформаційні вкиди давно стали елементом конкуренції. Зараз же у нас, після зміни керівництва МОУ і створення нових структур, іде нова хвиля тендерів, певна зміна умов, учасників, формуються нові розклади. І логічно, що зараз іде боротьба за місце в цих тендерах. Тому маємо все: і критику і наїзди від тих, хто не задоволений новими умовами. Або може бути ще такий варіант: ми наїжджаємо, ви починаєте з нами працювати і критика зникає. Теж такий варіант є - м’якого шантажу - зазначив Олександр Кочетков.

Він вважає, що Міноборони та ДОТ мають забезпечити відкритість та прозорість тендерів, і це стане найкращим запобіжником від подібного роду інформаційних атак.

"Якщо є критика, то може і є якісь всередині елементи правди, на чомусь вона базується. Тобто, це не є проблема, але треба щоб всі тендерні процедури були реально прозорими, справедливими і тоді не буде за що чіплятися. До цього, наче, й прагнуть", - підсумував політичний аналітик.

Нагадаємо

Після того, як "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери на постачання до ЗСУ продуктів харчування за новими правилами, проти нього та нової команди Міноборони розпочался "брудна" інформаційна кампанія виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

За цієї інформаційною атакою можуть стояти фірма, яка вже потрапляла у скандали із тендерами на харчування для ЗСУ і особисто державний зрадник віктор медведчук.

Політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН висловив думку, що велика кількість однотипних повідомлень із негативом на Міноборони та "Державного оператора тилу" свідчить про сплановану кампанії з їхньої дискредитації.

"Зрозуміло, що це спланована кампанія, оскільки дуже багато однотипних повідомлень, які стосуються діяльності особливо цього ДП ("Державного оператора тилу" – ред.). Вони схожі. Як правило засновані на одній інформації і достатньо цілеспрямовано розсилалися мережею tg-каналів. Я більше схильний вважати, що це якісь внутрішні історії, просто боротьба за вплив, і намагання просунути своїх людей, щоб вони зайняли ті чи інші посади.

Звичайно, є варіант, що активісти звернули увагу дійсно на порушення, які вони описують, у подібних повідомленнях, але тоді питання, чому немає реакції з боку МОУ на звернення, у тому числі представників громадських рад і так далі. Тому, мені здається, це більше схоже на переформатування певних посад і намагання збити одну людину для того, щоб просунути іншу", - зазначив Рейтерович.

Військовий експерт Михайло Жирохов переконаний, що фірми, які займаються постачанням продуктів харчування до ЗСУ ще з часів президента-втікача віктора януковича будь-які спроби встановити чесні правила гри у цій сфері сприймають як удар по своєму монопольному становищу. І аби зберегти свої позиції вдаються до різноманітних методів тиску.

"Річ у тім, що закупівлі продуктів для армії вони завжди були, скажімо так, потенційно корупційними. І з часом там сформувалася певна структура, певна мафія – фірми, які були постачальниками продуктів, починаючи з часів януковича. І будь-які зміни на цьому ринку, зміни на краще, вони сприймають як удар по їх монополії, Тому використовують в тому числі і вкиди через ЗМІ. Різнонаправлені вкиди, які підривають від суспільства довіру до цієї структури, яка тільки формується ("Державний оператор тилу" - ред.). Потрібно дивитися, кому це вигідно. А вигідно це точно не армії і не суспільству", - зазначив Жирохов в ексклюзивному коментарі УНН.