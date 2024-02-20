Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Информационная атака на новую команду Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" связана с объявлением новых тендеров и может быть элементом мягкого шантажа. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам эксперта, разнообразные информационные вбросы стали привычной практикой для тех, кто недоволен тем, что меняются привычные для них правила игры.

Может быть такое (заказная кампания, - ред.). У нас информационные разборки внутри страны практически и не утихали. Может на три-четыре месяца с начала вторжения и утихли, а потом возобновились. И эти информационные вбросы давно стали элементом конкуренции. Сейчас же у нас, после смены руководства МОУ и создания новых структур, идет новая волна тендеров, определенное изменение условий, участников, формируются новые расклады. И логично, что сейчас идет борьба за место в этих тендерах. Поэтому имеем все: и критику и наезды от тех, кто не доволен новыми условиями. Или может быть еще такой вариант: мы наезжаем, вы начинаете с нами работать и критика исчезает. Тоже такой вариант есть - мягкого шантажа - отметил Александр Кочетков.

Он считает, что Минобороны и ДОТ должны обеспечить открытость и прозрачность тендеров, и это станет лучшим предохранителем от подобного рода информационных атак.

"Если есть критика, то может и есть какие-то внутри элементы правды, на чем-то она базируется. То есть, это не проблема, но надо чтобы все тендерные процедуры были реально прозрачными, справедливыми и тогда не за что будет цепляться. К этому, вроде бы, и стремятся", - подытожил политический аналитик.

Напомним

После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками.

За этой информационной атакой могут стоять фирма, которая уже попадала в скандалы с тендерами на питание для ВСУ и лично государственный предатель Виктор Медведчук.

Политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН высказал мнение, что большое количество однотипных сообщений с негативом на Минобороны и "Государственного оператора тыла" свидетельствует о спланированной кампании по их дискредитации.

"Понятно, что это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений, касающихся деятельности особенно этого ГП ("Государственного оператора тыла" - ред.). Они похожи. Как правило основаны на одной информации и достаточно целенаправленно рассылались сетью tg-каналов. Я больше склонен считать, что это какие-то внутренние истории, просто борьба за влияние, и попытки продвинуть своих людей, чтобы они заняли те или иные должности.

Конечно, есть вариант, что активисты обратили внимание действительно на нарушения, которые они описывают, в подобных сообщениях, но тогда вопрос, почему нет реакции со стороны МОУ на обращения, в том числе представителей общественных советов и так далее. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на переформатирование определенных должностей и попытки сбить одного человека для того, чтобы продвинуть другого", - отметил Рейтерович.

Военный эксперт Михаил Жирохов убежден, что фирмы, которые занимаются поставками продуктов питания в ВСУ еще со времен президента-беглеца Виктора Януковича любые попытки установить честные правила игры в этой сфере воспринимают как удар по своему монопольному положению. И чтобы сохранить свои позиции прибегают к различным методам давления.

"Дело в том, что закупки продуктов для армии они всегда были, скажем так, потенциально коррупционными. И со временем там сформировалась определенная структура, определенная мафия - фирмы, которые были поставщиками продуктов, начиная со времен януковича. И любые изменения на этом рынке, изменения к лучшему, они воспринимают как удар по их монополии, поэтому используют в том числе и вбросы через СМИ. Разнонаправленные вбросы, которые подрывают от общества доверие к этой структуре, которая только формируется ("Государственный оператор тыла" - ред.). Нужно смотреть, кому это выгодно. А выгодно это точно не армии и не обществу", - отметил Жирохов в эксклюзивном комментарии УНН.