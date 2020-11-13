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МОЗ назвало регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. За останню добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 підтвердили у місті Києві – понад тисячу та у Дніпропетровській області – 740. Про це у Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях", - повідомив голова МОЗ.

Статистика захворювань у Києві та по областях така:

  • Київ — 48646 (+1083 за добу)
  • Вінницька — 13367 (+214)
  • Волинська — 18004 (+394)
  • Дніпропетровська — 19909 (+740)
  • Донецька — 16025 (+547)
  • Житомирська — 21138 (+549)
  • Закарпатська — 18832 (+362)
  • Запорізька — 16811 (+727)
  • Івано-Франківська — 26824 (+572)
  • Київська — 23103 (+672)
  • Кіровоградська — 3501 (+79)
  • Луганська — 4940 (+118)
  • Львівська — 36000 (+465)
  • Миколаївська — 11646 (+273)
  • Одеська — 31332 (+628)
  • Полтавська — 14327 (+560)
  • Рівненська — 24045 (+460)
  • Сумська — 16781 (+680)
  • Тернопільська — 23012 (+214)
  • Харківська — 46137 (+668)
  • Херсонська — 6485 (+213)
  • Хмельницька — 21954 (+562)
  • Черкаська — 11673 (+350)
  • Чернівецька — 27140 (+441)
  • Чернігівська — 11020 (+216)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом в Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни, цифра наближається до 12 тисяч.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, тоді показник перевищив 10 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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