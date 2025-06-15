Моссад контрабандою переправив деталі дронів для атаки на Іран зсередини - WSJ

Поки бойові літаки F-35 ізраїльських ВПС здійснювали рейд у повітряний простір Ірану, на землі вже працювали завчасно підготовлені розвідкою спеціальні мобільні групи. Вони координували удари по системах протиповітряної оборони, ракетних пускових установках та інших військових цілях.

Це була частина масштабної секретної операції, яку готували роками і яка дозволила Ізраїлю встановити повітряне домінування вже в перші години конфлікту.

Про це повідомляє WSJ передає УНН.

Удар зсередини

Як повідомляє видання, ще до початку авіаударів Ізраїль встиг непомітно завезти до Ірану сотні дронів-камікадзе, замаскованих під цивільні вантажі. Їх, як зазначається, доправляли у валізах, вантажівках і контейнерах через треті країни.

До Ірану також потрапила зброя, що запускалась з безпілотних платформ. Ці дії координували ізраїльські агенти, знайомі з місцевою інфраструктурою. Малі групи розгорнули своє обладнання неподалік від стратегічних об'єктів - систем ППО, радарів, пускових установок.

Коли розпочалася атака Ізраїлю, деякі команди вивели з ладу засоби протиповітряної оборони, а інші вдарили по ракетних пускових установках, коли ті виїжджали зі своїх укриттів та готувалися до стрільби - повідомив один з обізнаних співрозмовників.

Операція була націлена не лише на знищення інфраструктури, а й на забезпечення безпеки для бойової авіації Ізраїлю. За словами одного джерела, команди змогли збити десятки ракет у перші години, ще до того, як ті були підготовлені до запуску.

Масштаб удару й відповідь Ірану

У ніч з п’ятниці на суботу Іран випустив близько 200 ракет по території Ізраїлю, що призвело до загибелі трьох осіб і пошкодження інфраструктури навколо Тель-Авіва. Але експерти кажуть - Ізраїль очікував набагато потужнішої відповіді.

Ми очікували набагато більшого. Але це не означає, що у нас не буде набагато більше сьогодні чи завтра - заявила Сіма Шайн, колишній старший офіцер ізраїльської розвідки, нині керівниця іранського напрямку в Інституті досліджень національної безпеки в Тель-Авіві.

Ізраїльські ВПС активно атакували ППО Ірану, щоб здобути перевагу в повітрі.

Це найглибша дистанція, на якій ми досі діяли в Ірані. Ми створили повітряну свободу дій - заявив речник армії Ізраїлю Еффі Дефрін.

Недорогі дрони проти складних систем

Як зазначає видання, схожа тактика вже застосовувалась Україною: кілька тижнів тому українські безпілотники, завезені контрабандою до росії, вразили військові літаки на базах, які атакували українські міста.

Ізраїль та Україна, використовуючи прості технології та гнучкі тактичні групи, змогли ефективно зруйнувати захист противника, ідеться у публікації.

Це не лише завдана шкода, але й нервозність, яку це викликає. Ніхто в Ірані у вищих ешелонах влади не може бути впевнений, що він не відомий ізраїльській розвідці й не стане мішенню - зауважує Шайн.

Проникнення вглиб Ірану та активізація Моссаду Операція дронів була не єдиною: ізраїльська розвідка продовжує глибоке проникнення на іранську територію.

Минулого року агенти вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, заклавши вибухівку до кімнати в гостьовому будинку КВІР. Цей напад відбувся під час інавгурації нового президента Ірану.

Також Моссад організовував інформаційні та електронні атаки. Восени 2024 року почалась кампанія проти "Хезболли", що стартувала з паралічу тисяч радіозв’язків та пейджерів бойовиків.

Операція, яка готувалась роками

За даними джерел, Ізраїль почав готувати дронову кампанію проти Ірану ще кілька років тому. Агентство знало, де саме розташовані іранські ракетні склади, але постійно шукало спосіб, як дістатись до них, враховуючи географію та масштаби країни.

Ключову роль відіграли вантажівки, які доставляли ракети з укриттів до пускових майданчиків.

За словами джерела, це було вузьким місцем, і команди "Моссаду" знищили десятки таких машин. Команди залишались активними до пізнього вечора п’ятниці, імовірно, діючи в режимі "сплячих осередків", що чекали наказу на завершальну фазу операції.

Доповнення

Ізраїль розпочав операцію з ліквідації ядерного потенціалу Ірану, яка може тривати кілька тижнів. ЇЇ у ЦАХАЛ готували 8 місяців. Операція спрямована проти ядерного потенціалу Ірану.